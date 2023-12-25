Sabiha Gökçen Havalimanı 2.Pist açılış programına katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,kurdele kesimi sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı.







Özel’in, Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde uğradığı provokasyonu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:





“Şu anda terör örgütleriyle mücadelemizde silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle iki günde 26 teröristi ‘ila cehenneme zümera’. İnşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz. Bu arada maalesef şehitlerimiz de var ama biz şuna inanıyoruz. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine özellikle sabrı cemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları. Makamları ali, sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Bu yola böyle inandık, başımızı da böyle koyduk, böyle de yürüyeceğiz. Bir tanesi Manisa’da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla, inşallah 31 Mart’a hazırlanacağız ve 31 Mart’a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım.”