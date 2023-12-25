Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro yeni yıl öncesi zirve tazeledi /25 Aralık 2023 16:31

Dolar ve Euro yeni yıl öncesi zirve tazeledi

Dolar/TL ve Euro TL Noel tatili nedeniyle haftaya foreks piyasalarda hafif düşüşle işlem görmesinin ardından, tekrar sınırlı yükselişe geçerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

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Dolar TL, bu sabahki 29.07 seviyelerinden tekrar yükselerek gün içinde en yüksek 29,31 Euro TL ise 32.32 ile yeni zirve seviyelerini gördü.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE
Bu hafta ayrıca, yapılacak toplantıların ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 250 bp daha artırarak yüzde 42.5'e yükseltirken; dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

TCMB faiz kararı ile eşzamanlı olarak üç karar daha açıkladı. Buna göre, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indiriliyor. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla da Türk Lirası depo alım ihaleleri başlatıldı.
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