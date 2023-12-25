BM Enis bebek için Ankara’dan savunma istedi

Tutuklanan anne Sümeyye Tercanlıoğlu’nun cezaevine gönderilirken bebeğine veda ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.







Hem annesiz hem de babasız kalan Enis bebek için Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. Kurum bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi, annesinden koparılan bebeğin gelişim sorunlarına dikkat çeken bir mektup hazırlayarak, Ankara’dan savunma istedi. Komite, cevap için Türk makamlarına 21 Haziran’a kadar süre verdi.





HAPİSTEKİ BEBEKLER İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Enis bebek ile hapisteki anne babasının durumunu takip eden milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gelişmeyi “Bebekli mahpus anneler için güzel haber” olarak niteledi. Gergerlioğlu, “Kadın ve çocuk hakları konusunda, insan hakları hukuku açısından çok önemli bir karar olacak” yorumunda bulundu.





Zarif-Sümeyye Tercanlıoğlu çifti, 7 Ekim’de Edirne’de tutuklanmış, 3 aylık Enis bebek teyze Gamze Yörük’e teslim edilmişti.







”ANKARA ELİNİ ÇABUK TUTSUN”

Bold Medya’ya konuşan Gamze Yörük, yeni durumu önümüzdeki ilk açık görüşte kardeşiyle değerlendireceğini söyledi. Sümeyye Tercanlıoğlu’nun Edirne’den Bafra’ya nakil geldiğini söyleyen Yörük, “Ankara’nın elini çabuk tutmasını ve BM’nin bir ana önce karara bağlamasını istiyoruz. Enis 6 aylık oldu, biz ona bakıyoruz, görüşlerde annesine de götürdük. Lakin bir bebek için hiçbir şey annenin yerini tutmaz. Annesi yanına alsa Enis ek gıdaları alabilecek mi?” diye sordu.





SIRF TANIK İFADELERİYLE 6 YIL 3 AY VERİLMİŞ

Sosyal bilgiler öğretmeni Sümeyye Tercanlıoğlu, öğrencilik yıllarında beraber kaldığı arkadaşlarının isim vermesi sonucu örgüt üyeliğiyle yargılandı. Tanıkların çoğu yargılama sürecinde ifadelerini geri çekti. Önce beraat verilen Tercanlıoğlu, savcının itirazı üzerine 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Tanık ifadeleri dışında hiçbir delil olmayan dava dosyası halen Yargıtay’da bulunuyor.





Sümeyye Tercanlıoğlu ile 4 yıl önce hayatını birleştiren sınıf öğretmeni Zarif Tercanlıoğlu, 15 Temmuz sonrası bir süre tutuklu kalıp tahliye edildi. Geçen yıl mağdurlara yardım ettiği için yeniden soruşturma geçiren Tercanlıoğlu, adı bylock listesinde yer aldığı için 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zarif öğretmenin cezası da Yargıtay’da onama aşamasında bulunuyor.





Adalet Bakanlığının son açıklamasına göre 6 yaşın altında 552 çocuk annesiyle birlikte cezaevinde kalıyor.