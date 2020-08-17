Samanyolu Haber /Gündem / Ağırlaşan Mevlüt Öztaş kendi çocuklarını tanıyamadı /17 Ağustos 2020 13:38

Ağırlaşan Mevlüt Öztaş kendi çocuklarını tanıyamadı

Cezaevinde kanser teşhisi konulduğu hâlde uzun süre tahliye edilmeyen gazeteci Mevlüt Öztaş’ın durumu gittikçe ağırlaşıyor.

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Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) Uşak Muhabiri olarak yıllarca gazeteciliğe emek veren Mevlüt Öztaş, ‘örgüt üyesi’ olduğu gerekçesiyle konulduğu Afyon Kapalı Cezaevi’nde kansere yakalandı.

Cezaevinde iki kez ameliyat olan Öztaş’ın böbrekleri de çalışamaz hale geldi. Yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle hastanenin verdiği ‘cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen uzun süre tahliye edilmeyen Öztaş, evine gönderildiğinde de artık çok geç oldu. 

BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ

Öztaş’ın iflas eden böbrekleri için diyalize alınması gerekiyordu, ancak ağır geleceği için ondan da vazgeçildi.

Öztaş, tahliye olduktan sonra durumu giderek ağırlaştı. Geçen günlerde böbrekleri iflas eden, vücudu kaldıramayacağı için kemoterapisine de son verilen Öztaş, şimdi de geçici bilinç kayıpları yaşamaya başladı.

Kronos'ta yer alan haberde babasının kendisini tanıyamadığını kaydeden kızı Büşra Öztaş, “Babamın bilinci gidip geliyor, dün gittiğimde beni bir süre tanıyamadı. Vücudu kaldıramayacağı için diyalize almadılar, bugün yoğun bakıma alınma ihtimali var.” dedi. 

Öztaş’ın nefes almakta da zorlandığı öğrenildi.
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