Samanyolu Haber /Dünya / Ağızlarındaki baklayı çıkardılar: İslam'ın 'Çinlileştirilmesi' kaçınılmaz /08 Mart 2024 09:14

Ağızlarındaki baklayı çıkardılar: İslam'ın 'Çinlileştirilmesi' kaçınılmaz

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinin üst düzey yöneticisi, "Herkes Sincan'daki İslam'ın Çinlileştirilmesi gerektiğini biliyor, bu kaçınılmaz bir eğilim" dedi.

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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti sekreteri Ma Xingrui, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede İslam'ın 'Çinlileştirilmesi' "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Sincan'daki "etnik ayrılıkçılık, dini aşırılıkçılık ve şiddet yanlısı terörist güçler" olduğunu savunan Xingrui, "Herkes Sincan'daki İslam'ın Çinlileştirilmesi gerektiğini biliyor, bu kaçınılmaz bir eğilim" dedi.

Çin'in Pekin'deki yıllık parlamento oturumları sırasında konuşan Xingrui, ABD'nin zorla çalıştırma ve kültürel soykırım iddialarını yalanladı.

Xingrui'nin yanında Sincan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD tarafından yaptırım uygulanan Sincian Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ve eski vali Shohrat Zakir de hazır bulundu.

Kıdemli Sincan milletvekili Wang Mingshan, toplantıda "Terörist faaliyetlere karşı ciddi bir baskı uyguladık, terörizmin çeşitli biçimleriyle mücadele etmek için yasalar çıkardık ve uyguladık" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping defalarca İslam, Budizm ve Hıristiyanlık gibi dinlerin 'Çinlileştirilmesi' çağrısında bulunmuştu.

"Sincan'daki camilerin üçte ikisi yıkıldı, hasar gördü"

Hak grupları Pekin'i, Sincan'da sayıları 10 milyon civarında olan ve çoğunluğu Müslüman etnik azınlık olan Uygurlara yönelik baskı yapmakla suçluyor.

Avustralyalı bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, Sincan'daki camilerin yaklaşık üçte ikisi 2017'den bu yana hasar gördü ya da yıkıldı.

2017 yılında, çeşitli Müslüman azınlıklardan bir milyondan fazla kişinin yeniden eğitim kamplarında tutulduğu haberleri sonrası Pekin, Sincan'da sert bir güvenlik baskısı başlattı.

Yetkililer, toplantıda  2023 yılında Sincan'ı 4.390'dan fazla yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.
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