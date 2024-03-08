Sudan'daki savaş 'dünyanın en büyük açlık krizini' tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler'in en üst düzey gıda yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sudan'da rakip generaller arasında yaklaşık bir yıldır devam eden yıkıcı çatışmaların dünyanın en büyük açlık krizine yol açma riski taşıdığı uyarısında bulundu.



Tüm dünyanın dikkati Gazze'deki İsrail-Hamas savaşına odaklanmışken, Dünya Gıda Programı Başkanı Cindy McCain, Sudan'daki çatışmaların kuzeydoğu Afrika ülkesinde milyonlarca insanın hayatını alt üst ettiğini söyledi.



Yüz binlerce Sudanlının ülkedeki çatışmalardan kaçtığı komşu Güney Sudan'a yaptığı ziyareti tamamlayan McCain, "Sudan'daki savaş dünyanın en büyük açlık krizini tetikleme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.



BM gıda ajansı, Sudan genelinde yaklaşık 18 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu ve en korunmasız durumda olanların cephe gerisinde sıkışıp kaldığını söyledi. Bunların arasında açlıkla karşı karşıya olan 5 milyon kişi de bulunuyor.



Sudan geçen yıl nisan ayında başkent Hartum'da ülkenin milli ordusu ile Hızlı Destek Güçleri olarak bilinen paramiliter grup arasında çatışmaların patlak vermesiyle kaosa sürüklendi.



Çatışmalar hızla ülke geneline yayıldı, büyük ölçüde kentsel alanları etkiledi ve batıdaki Darfur bölgesine de ulaştı. Şiddetin başlamasından bu yana binlerce insan öldü. Paramiliter güçler ve müttefik Arap milisler bir Darfur kasabasına saldırdığında 10 bin ila 15 bin kişi öldürüldü.



Yirmi yıl önce Darfur, Cancavid olarak bilinen Arap milisleri tarafından Orta ya da Doğu Afrikalı olarak tanımlanan halklara karşı işlenen soykırım ve savaş suçları ile eşanlamlı hale gelmişti.



Şimdi ise tarih tekerrür ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Darfur'da her iki tarafın da olası savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırım işlediğine inanmak için gerekçeler olduğunu söyledi.



BM kuruluşlarına göre çatışma 10 milyondan fazla insanı ya Sudan içinde daha güvenli bölgelere ya da komşu ülkelere göç ettirdi. Sadece Güney Sudan çatışmalardan kaçan 600 bin kişiyi kabul etti.