Hamas heyeti, ateşkes anlaşması olmadan Kahire'den ayrıldı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler yürüten heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını bildirdi.



Bu, Hamas delegasyonunun Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması anlamına geliyor.



Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Filistinli grup, müzakerelerin gelecek hafta yeniden başlayacağını kaydetti.



Ancak Hamas, Ramazan ayının başlamasından önce potansiyel bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok düşük olduğunu ima etti.



Aralarında ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin bulunduğu arabulucular, ateşkes için Ramazan ayının başlangıcını (gayrı resmi) bir son tarih olarak görüyordu.



Mısırlı yetkililer daha önce Hamas'ın savaşı sona erdirecek aşamalı bir süreç talebi nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiğini dile getirmişti.



Pazar günü başlaması öngörülen Ramazan öncesi bir anlaşmaya varılması ihtimalini de göz ardı etmemişlerdi.



Hamas Sözcüsü Cihad Taha, İsrail'in "ateşkes, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve saldırı bölgelerinden çekilme konularında taahhüt ve garanti vermeyi reddettiğini" söyledi.



Taha, bununla birlikte görüşmelerin halen devam ettiğini ve gelecek hafta yeniden başlayacağını sözlerine ekledi.



İsrail tarafından henüz bir değerlendirme gelmiş değil.



Kahire'ye bir heyet göndermen İsrail, öncelikle anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek rehinelerin isim listesini istemişti.



ABD, Mısır ve Katar, uzun süredir altı haftalık ateşkes ve İsrail'de tutuklu Filistinlilere karşılık Gazze'de tutulan 40 rehinenin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.



Mısırlı yetkililer, Hamas'ın ilk aşama olarak böyle bir anlaşmanın ana şartlarını kabul ettiğini ancak bunun nihai olarak daha kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair taahhütler istediğini aktardı.



Keza Mısırlı yetkililer, İsrail'in müzakereleri daha dar kapsamlı bir anlaşmayla sınırlamak istediğini belirtiyor.