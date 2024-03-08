Fransa'da olimpiyat öncesi grev tehdidi

Büyük Fransız işçi sendikası, ülkenin başkentine büyük bir insan akınının olacağı Paris Olimpiyatları sırasında hastaneler de dahil olmak üzere olası grevler konusunda uyardı.



Perşembe günü France Info'ya konuşan CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, sendikanın temmuz-ağustos aylarında düzenlenecek Olimpiyat, ağustos-eylül aylarında düzenlenen Paralimpik Oyunlar sırasında kamu hizmetlerinde grev bildiriminde bulunacağını söyledi.



Paris turizm ofisi, Temmuz-Eylül döneminde Paris bölgesini 15,9 milyon kadar insanın ziyaret edebileceğini tahmin ediyor.



"Hükümetin Oyunların başarısını garanti altına almak için derhal harekete geçmesini istiyoruz" diyen Binet, “Bunun olabilmesi için uyarılarımıza kulak verilmesi ve Oyunların toplumsal açıdan hazırlanması gerekiyor. Aylardır aynı şeyi söylüyoruz, kimsenin umrunda değil. Çok yorucu olmaya başladı" ifadelerini kullandı.



Fransa'da geçen yıl emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı düzenlenen büyük gösterilerin ardından son haftalarda öğretmenlerin, polis memurlarının ve çiftçilerin protestoları nedeniyle sosyal durum gerginliğini koruyor. Binet, binlerce işçinin Oyunlara ev sahipliği yapmaktan etkileneceğini, daha uzun saatler çalışmaya ve tatillerini ertelemeye zorlanacağını söyledi.



“Bu işin sosyal koşulları neler?” diye soran Binet, “Olimpiyatlar için (Paris bölgesine) gelecek tüm işçileri nasıl barındıracağız? Onlar çalışmak zorundayken onların çocuklarına nasıl bakacağız? Ne tür ikramiyeler alacaklar?” dedi.



Paris Olimpiyatları organizasyon başkanı Tony Estanguet geçen ay sendikaların Oyunlar sırasında grev çağrısı yaparak "partiyi mahvetmemelerini" umduğunu söylemişti. Bununla birlikte, CGT'nin ulaştırma şirketi RATP'deki ücret sorunları nedeniyle 5 Şubat - 9 Eylül tarihleri arasında yedi aylık grev duyurusu yapmasından bu yana ulaşım ağında aksamalar zaten bekleniyor.



Protestolara tepki olarak hükümet, bu yıl Olimpiyatlar sırasında görevlendirilen polis memurlarının 1.900 euroya kadar ikramiye almasına karar verdi.