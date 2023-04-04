Samanyolu Haber /Politika / Ağzını bozan Erdoğan’a ABD'den cevap gecikmedi /04 Nisan 2023 08:35

Ağzını bozan Erdoğan’a ABD'den cevap gecikmedi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’taki ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tepkiye, Washington’dan yanıt geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, VOA Türkçe’nin sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, “Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak biraraya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli’’ dedi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Aralık’taki seçimlerde ABD’ye ders verilmesi gerektiği yönündeki sözleriyle ilgili VOA Türkçe’nin yorum talebini ise yanıtsız bıraktı.

Erdoğan, dün İstanbul Bağcılar’daki Ülkü Ocaklarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" demişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından 29 Mart’ta yapılan paylaşımında, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Flake’in fotoğrafına yer verilmiş ve “Büyükelçi Flake, ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti” denilmişti.

Büyükelçi Flake geçen ay boyunca AKP hükümetinden yetkililerle de görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD ziyareti sırasında Kongre’deki temaslarda hazır bulunan Flake, Washington’da düzenlenen ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da konuşmacı olduğu ABD-Türkiye İş Forumu’nda da bulunmuştu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi 20 Mart’ta AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 22 Mart’ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile biraraya gelmiş ve geçen hafta da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Perge Antik Tiyatrosu’na ABD'den iade edilen tarihi eserler ve heykellerle ilgili törene katılmıştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depreminden üç gün önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sert eleştirilerinin hedefi olmuştu.
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