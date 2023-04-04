Artemis Misyonu’nda ilk kez kadın ve diyah astronot

Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronottan oluşan mürettebat NASA’nın misyon kontrolunun da bulunduğu Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde düzenlenen törenle açıklandı.



NASA yöneticisi Bill Nelson, “Mürettebat bizi yıldızlara ulaştırmak için yorulmadan çalışan binlerce kişiyi temsil ediyor. Bu insanlığın mürettebatı” ifadesini kullandı.



Artemis misyonunun ilk aşamasında Orion uzay aracı geçtiğimiz yıl Aralık ayında mürettebatsız olarak uzaya gönderilmiş, 25 gün süren test uçuşunun ardından Orion başarılı bir şekilde yer yüzüne dönmüştü.



Dört astronot, misyonun ikinci aşamasında 2024 yılının sonunda Orion uzay aracıyla Ay’ın etrafında 10 gün sürecek bir yolculuğun ardından dünyaya dönecek.



Astronotlar Ay’ın yüzeyine inmeyecek ya da yörüngesine girmeyecek; ancak Ay’ın etrafında 2,3 milyon kilometrelik bir yolculuk yapacak.



Misyonun son aşamasında da 2025 yılında iki astronotun Ay’ın yüzeyine inmesi planlanıyor.



NASA’nın Ay misyonunda görev alacak olan ilk kadın astronot Christina Koch, bir kadın tarafından gerçekleştirilen en uzun uzay uçuşu rekoruna sahip bir mühendis. Artemis’te misyon uzmanı olarak görev yapacak olan Christina Koch, NASA’nın ilk kez üç kadın tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşüne de katılmıştı.



Mürettebatta yer alan bir diğer astronot da Victor Glover. Daha önce donanmada görev yapan ve dört uzay yürüyüşü gerçekleştiren Glover, Ay misyonunda görev alacak ilk siyah astronot.



Askeri pilot olan Reid Wiseman da Artemis misyonunun komutanı olarak görev yapacak.



Artemis misyonu için seçilen astronotlardan bir diğeri de Kanada Hava Kuvvetleri mensubu Jeremy Hansen. Hansen Ay görevine seçilen ilk Kanadalı astronot.



Kanada Uzay Dairesi, NASA’nın uzay araçları ve uzay istasyonuna robotik kol katkısında bulunmasından dolayı mürettebata astronot gönderebildi.



Amaç Ay’da kalıcı üs kurmak



ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü dört astronot ve aileleriyle görüştü. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Biden misyonun gelecek kuşaklara ilham vereceğini belirtti.



NASA’nın Apollo misyonu kapsamında 1968-1972 yılları arasında uzaya 24 astronot gönderildi.



NASA’nın Artemis misyonu, 50 yıl önce ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş sırasındaki uzay yarışından doğan Apollo görevine kıyasla daha kapsamlı.



Yeni Ay misyonu, Elon Musk’ın Space X şirketi gibi ticari ortakların yanısıra; Kanada, Avrupa ve Japonya hükümetlerinin uzay dairelerini de kapsıyor.



Artemis misyonuyla yalnızca 50 yıl önce insanlık için atılan büyük adımın tekrarlanması amaçlanmıyor, aynı zamanda Ay’ın yüzeyinde kalıcı bir üs kurulması yani sürdürülebilir bir varlık oluşturulması hedefleniyor.



Artemis misyonunun Mars’a yolculuk için de bir temel oluşturması planlanıyor.