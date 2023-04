New York'ta alarm: Trump Mahkemeye çıkmak için şehre geldi

Trump’ın uçakla New York'a varışından önce kentteki güvenlik önlemleri zirveye çıktı. Trump’ın geceyi geçireceği ‘Trump Tower’ın’ önü ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Trump Tower’ın bulunduğu 5.Cadde’ye çıkan bazı sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Cadede Trump Tower’ın bulunduğu bölge, metal ve beton bariyerlerle yaya trafiğine tamamen kapatıldı.



Çok sayıda asılsız bomba ihbarı yapıldı



New York polisi, kentin diğer semtlerindeki Trump ve kuruluşlarına bağlı birçok bina önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı. New York’ta görevli polise takviye olarak eyalet polisi ve federal kolluk kuvvetleri de görevlendirildi.





Trump’ın New York’a gelişi öncesinde teyakkuza geçen güvenlik güçleri arasında terörle mücadele, bomba imha ekipleri gibi farklı özel birimler de yer aldı.



Trump’a dava açan ilk siyah Manhattan Bölge Başsavcısı olan Alvin Bragg’e çok sayıda ırkçı tehdidin yapıldığı, kentte birçok asılsız bomba ihbarının geldiği kaydedildi.



“Şiddete izin vermeyeceğiz”



New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, kentte alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi. Adams, barışçı protestolara izin vereceklerini ancak şiddete asla hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.



Adams, kente gelmek isteyen bazı Trump taraftarlarına “kendilerini kontrol etmeleri” çağrısında bulunarak, "Yarın şehrimize gelmeyi düşünen bazı ayaktakımı kışkırtıcılara tavır ve mesajımız gayet açık ve basit. Kendinizi kontrol edin. New York kenti bizim evimiz, yersiz kızgınlığınızı ortaya koyacağınız bir oyun alanı değil” dedi.



New York Belediye Başkanı Adams, kentlerinin Amerika'nın en güvenli büyük şehri olduğunu belirterek, “Çünkü bizler New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz “dedi.



“Şiddete karışanı kim olduğuna bakmadan tutuklarız”



Adams yarın New York’ta olacağını belirten ve Trump destekçilerine protestolara katılma çağrısında bulunan Cumhuriyet Partili Marjorie Taylor Greene’i eleştirdi. Adams, “Bu gibi insanların, yanlış bilgi ve nefret söylemi yaydığını biliyoruz. Bu şehirde düzgün davranın. Şiddet eyleminde bulunursanız kim olduğunuza bakmadan tutuklarız” dedi.



Trump Tower çevresinde, Trump’ın hem karşıtları hem de destekçileri gösterilerini taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla sürdürüyor.



ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Twitter'dan paylaştığı mesajda mahkeme binası yakınındaki protestolarda Trump destekçilerine kendisine katılması çağrısında bulunmuştu



Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "Başkan Trump'ın peşine düşmüyorlar. Bizim peşimize düşüyorlar. O (Trump) sadece onların yolunu kesti" demişti.



Suçlamadan önce büyük jüri porno film yıldızı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimine giden günlerde yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili delilleri dinlemişti. Daniels, Trump'la Lake Tahoe'da bir otelde 2006 yılında ilişkiye girdiği için sessiz kalması amacıyla kendisine ödeme yapıldığını iddia etmişti.



76 yaşındaki Trump 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptı. Kasım ayında Trump 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kampanyasını açıkladı.