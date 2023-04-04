Samanyolu Haber /Dünya / Polonya, Sovyet yapımı 'MİG-29' jetlerini Ukrayna'ya teslim etti /04 Nisan 2023 08:26

Polonya, Sovyet yapımı 'MİG-29' jetlerini Ukrayna'ya teslim etti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçakların bir kısmının teslim edildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Przydacz, Polonya'da yayın yapan radyo RMF FM'e yaptığı açıklamada, ilk MİG-29'ların Ukrayna'ya gönderildiğini söyledi.

Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçaklarından kaç tanesinin teslim edildiği bilgisini net olarak paylaşmayan Przydacz, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Polonya'ya yapacağı ziyarette, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi konusunda görüşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ileriki günlerde" Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya, Sovyet yapımı 'MİG-29' jetlerini Ukrayna'ya... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti: "Saray'ında köpek olurum"

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:04:33