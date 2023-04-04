İlk cep telefonu aramasının üzerinden tam 50 yıl geçti

Bu mühendis, üretilen ilk ticari cep telefonu Motorola DynaTac 8000X'i geliştiren Martin Cooper'dı.



Üstelik Cooper'ın aradığı ilk kişi, kendisi gibi dünyanın ilk taşınabilir telefonunu geliştirmeye çalışan rakip firmanın mühendisi Joel Engel'di.



NASA'nın Apollo programında çalışmış Amerikalı bir mühendis olan Joel Engel, Bell Laboratuvarları'nda, hareket halindeyken arama yapılmasına olanak tanıyan araç telefonlarının geliştirilmesine katkıda bulunmuştu.



1973 yılına gelindiğindeyse Engel liderliğindeki ekip, her yere taşınabilen ilk mobil telefonları geliştirmeye çalışıyordu.



Ancak 3 Nisan'da Engel'i hüsrana uğratan o telefon çaldı. Engel'in laboratuvarındaki sabit hattı arayan Cooper, telefonun ucunda ona, "Joel seni bir cep telefonundan arıyorum. Gerçek bir cep telefonundan." dedi.



Engel'in yanıtı uzun bir sessizlik oldu.



Cooper'ın dünyanın ilk cep telefonu aramasını yaptığı elindeki bu telefon yaklaşık bir kilo ağırlığındaydı. Ve 30 dakikalık bir arama için 10 saat şarj edilmesi gerekiyordu.



İcadı, yarım asır sonra bugün dünya nüfusunun yüzde 68'den fazlası tarafından kullanılıyor.



2023 Dijital Küresel Özet Raporu'na göre, cep telefonu sahipleri günde ortalama 5 saatini onunla geçiriyor.



İlk görüşmesini yaptığı o cep telefonunun tüm işlevleriyle bugünkü halini alacağını kimse öngöremedi.



Cooper bile bu cihazların gelecekte dijital kameralar veya internetle donatılacağını hayal dahi edemediğini söylüyor. Ancak herkesin bir cep telefonunun olacağını tahmin etmişti.



Cep telefonları yarım yüzyıl sonra sofistike akıllı telefonlara, bilgisayar olarak kullanılabilecek kadar güçlü cihazlara dönüştü. Var olan cep telefonlarının yüzde 92,3'ü internete erişebiliyor.



İspanya Bilgisayar Mühendisleri Birliği Başkanı Fernando Suarez'e göre bu buluş, "hayatımıza getirdiği değişim nedeniyle insanlığın en büyük devrimlerinden biri" haline geldi.



Suarez, geleneksel sabit telefonun 100 milyon kullanıcıya ulaşmasının neredeyse 65 yıl aldığını, cep telefonununsa 6 milyar kullanıcıya ulaşmasının 50 yıl bile sürmediğini söylüyor.



2023 Dijital Küresel Özet Raporu'na göre, cep telefonu kullanımı her geçen yıl artıyor ve toplam 5,44 milyar insanın bir tane cep telefonu var.