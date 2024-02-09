Ahmet Ercan'ın deprem tweeti gece yarısı paniğe sebep oldu

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Depremin vurduğu 11 il başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.Bu felaketin ardından Türkiye'nin birçok noktasında binlerce sarsıntı kaydedildi. Halkın ve yetkililerin deprem hassasiyeti arttı. Uzmanların açıklaması ve uyarıları daha çok dikkate alınmaya başladı.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gece yarısı Burdur'la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Ercan'ın açıklaması Burdur'da 9 Şubat akşamı deprem beklendiği yönünde algılandı. Ercan, "9 Şubat Cuma akşamı Burdur'da beklenen depremi anlatacağım. Halka açıktır." diye yazdı.Ercan bu açıklamasından kısa bir süre sonra paylaşımını revize etti. Ercan sonraki paylaşımında, "9 Şubat Cuma akşamı 20.00 da Burdur'da, sol atımlı Burdur düşüntülü kırığının deprem üretebilirliğini anlatacağım. Halka açıktır." ifadelerini kullandı.