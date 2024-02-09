Samanyolu Haber /Politika / Bakın YRP, AKP'den neler istemiş /09 Şubat 2024 09:59

Bakın YRP, AKP'den neler istemiş

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile ittifak yapmak için iki büyük şehir ve 35 ilçe istediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, Hukukçu Avukat Mücahit Birinci, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Programda, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler masaya yatırıldı.

Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda.

"35 TANE İLÇE TALEP ETTİK"

Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."
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