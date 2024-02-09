İzmir'deki 2,5 milyar TL’lik vurgun ile ilgili Emekli Tuğgeneral gözaltında

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Çiftlik Bank, Thodex, Seçil Erzan derken şimdi de kripto piyasalarında para kazandıracakları ve drone fabrikası kurarak yüksek kâr dağıtacakları vaatleriyle 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar liralık vurgun iddiasıyla yakalanan Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı (34) ve eşi Seçilay Ocakcı (30) gündeme düştü.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dolandırıcılık iddiaları üzerine başlattığı soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.





Savcılığın talimatıyla dün sabah harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.





KIBRIS'A KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ocakcı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.













LÜKS YAŞANTILARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Sedat Ocakcı'nın paylaştığı bir videoda, lüks yaşantıları gözler önüne serildi. Holdingin bahçesinde eşi ile yürüyen Ocakcı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerde lüks spor arabaların ortaya çıktığı görüldü.













EMEKLİ TUĞGENERAL DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken gözaltına alınanlar arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın olduğu ortaya çıktı. Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Alkan'ın, 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği öğrenildi.





Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi.







DRON FABRİKASI TABELAYLA SINIRLI KALDI

Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin otaya çıktığı belirtildi.



