Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti /09 Şubat 2024 11:07

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetimi ile karşılıklı esir değişimi yapıldığını duyurdu.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta 100 Rus askeri personelinin Ukrayna esaretinden geri alındığı duyuruldu. Bakanlık, 100 esir Rus askerinin karşılığında Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait aynı sayıda savaş esirinin nakledildiğini bildirdi.

Serbest bırakılan Rus savaş esirleri askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya getirilecek. Moskova’da Savunma Bakanlığı'na bağlı tıbbi kurumlarda tedavi ve rehabilitasyon görecekler.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin takasta "insani yardım" sağladığını söyledi.

Bir Önceki savaş esiri değişimi 195’e 195 formatında 31 Ocak'ta gerçekleşmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir düşen 195 Rus askerinin takas kapsamında ülkelerine döndüğünü, aynı sayıda esirin karşı tarafa teslim edildiğini açıklamıştı. 

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'de X'te yaptığı açıklamada 207 Ukrayna askerinin ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Takas İl-76 uçağının düşürülmesinden sonra gerçekleşen ilk esir değişimi oldu.

Hatırlanacağı gibi takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağı Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde roket saldırısı sonucu vurulmuş ve uçakta bulunan 65 esir ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti.
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