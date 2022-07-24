Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Özal’dan dolar iddiası: '25,5 TL olacak' /24 Temmuz 2022 14:40

Ahmet Özal’dan dolar iddiası: '25,5 TL olacak'

Kendisinin iktisatçı olduğunu belirten TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, “Ben ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Böyle giderse daha da kötüye gidecek. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak" dedi.

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Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, ekonominin kötü durumda olduğunu belirterek, böyle giderse doların 25,5 lira olacağını öne sürdü. Özal, AKP Hükumeti’nin ekonomi yönetiminin kötü olduğunu kaydetti.

SİYASETİ MAKAM, PARA İÇİN YAPANLARDAN HAYIR GELMEZ
İstanbul’da partisinin üyeleriyle bir araya gelen Özal, ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu bildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Şu anda bu saatten sonra emekli olmuş bir insanım ben. Bugün Türkiye’de çok insan siyaseti mevki, makam ve para için yapıyor, bundan hayır gelmez. 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Bizim hiçbir partiyle, hiçbir liderle bir kavgamız olamaz, olmaması gerekir. Bugün iktidarın da muhalefetin de aleyhine konuşmam çünkü bu çözüm getirmiyor. Televizyonlarda izliyoruz insanlar çıkıyorlar ekonominin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar, ben ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyorum, ben iktisatçıyım, yurtdışında eğitim gördüm orada çalıştım. Ben de size anlatabilirim ekonominin ne kadar kötü olduğunu ama bu çözmüyor ki…

EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK LAZIM
Evet çok kötü olduğunu biliyoruz, böyle giderse daha da kötüye gidecek onu da biliyoruz. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, bunlara dur demek lazım. Ben Tayyip Bey aleyhine konuşmuyorum ama hükumeti ekonomi konusunda eleştiriyorum. Ekonomi yönetimi yanlıştır, bunları söylüyoruz zaten halimiz belli. Biz kimseyle kavga etmek için gelmiyoruz, biz sadece vatandaşın problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Kavganın sonu yok, millet de kavgadan bıkmış, Türkiye için ne yapmamız lazım onu konuşalım, hatta iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan oturup konuşalım.”
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