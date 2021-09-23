Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Zeki Üçok ‘Sahte çürük raporu’ davasında bir kere daha mahkum oldu /23 Eylül 2021 14:10

Ahmet Zeki Üçok ‘Sahte çürük raporu’ davasında bir kere daha mahkum oldu

‘Sahte çürük raporu’ verdikleri iddiasıyla yargılanan emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç’ın yargılandığı dava üçüncü kez karara bağlandı.

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuksuz sanıklar emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.


Eski askeri savcı, emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç'ın, ‘Sahte çürük raporu' verdikleri iddiasıyla 2009 yılında yargılanmaya başladıkları davada daha önce 2 kez karar verilmiş, Yargıtay, verilen 2 kararı da bozmuştu. Dün görülen dava üçüncü kez karara bağlandı.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Palmed sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın, hastane yapılması amacıyla inşaatına başlanılıp ancak Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15'inci Füze Üs Komutanlığı'nın şerh düşmesi üzerine inşaatın durdurulduğunu, şerhin kaldırılması amacıyla da Murat Turgay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un menfaat talebinde bulunduğu ancak, para pazarlıklarının sonuca ulaşmaması neticesinde eylemlerini tamamlayamadığını iddia etti.

Savcı, Murat Turgay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un, ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama' suçunu işlediklerini belirtti.

3 YIL 9 AY HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, buna göre emekli hakim Üçok ile Tepe'nin 1 buçuk yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

ÜÇOKA 5 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Üçok'a, Palmed firmasına karşı ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs' suçundan, iyi hal indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezası verdi.

Mahkeme daha sonra bu cezayı 3 bin TL adli para cezasına çevirdi. Üçok'un bu cezayı 10 taksitle ödenmesine karar verildi.

TEPE'YE İNDİRİM UYGULANMADI


Mahkeme, Murat Turgay Tepe'ye, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezası verdi. Tepe'nin pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezayı ertelemeyen ve para cezasına çevirmeyen mahkeme, Erdem Kılıç yönünden verdiği kararda, Kılıç'ın müşteki tarafla uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.
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