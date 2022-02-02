Samanyolu Haber /Dünya / AİHM başvurusuyla ilgili önemli değişiklik: 4 aya indirildi /02 Şubat 2022 16:55

AİHM başvurusuyla ilgili önemli değişiklik: 4 aya indirildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru için öngörülen 6 aylık süre, 1 Şubat 2022’den itibaren 4 aya indirildi. Hukukçular, hak kaybı olmaması için süreye dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM), başvuru süresiyle ilgili önemli bir değişiklik yaptı. AİHM’e başvuru yapmak için öngörülen 6 aylık süre, 1 Şubat 2022’den itibaren 4 aya indirildi.

Bu zaman sınırı, 1 Şubat 2022 veya sonrasında, iç hukuktaki nihai karara ilişkin başvurular için geçerli olacak. İç hukuktaki kesin karar, 1 Şubat 2022’den önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye tabi olacak.

PROTOKOL DEĞİŞİKLİĞİ
Avrupa Konseyine üye 47 devlet tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) değiştiren 15 numaralı protokol, 1 Ağustos 2021’de yürürlüğe girmişti.

Ek protokolün değişik 35. maddesinin birinci fıkrasında, “Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir.” hükmünün ise protokolden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

4 AYLIK SÜRE DÜN UYGULAMAYA GİRDİ
Bu kapsamda, mahkemeye başvuru için belirlenen 4 aylık yeni süre düzenlemesi dün uygulamaya girdi.

Bu zaman sınırı, 1 Şubat 2022 veya sonrasında, iç hukuktaki nihai karara ilişkin başvurular için geçerli olacak.

İç hukuktaki kesin karar, 1 Şubat 2022’den önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye tabi olacak.
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