Erdoğan '10. büyük ekonomi hedefi balon değil' dedi, Türkiye askıda ekmek kuyruklarını konuşuyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedeflerinin ‘balon’ olmadığını ileri sürdü. Erdoğan, “Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat, altı boş bir söylem, laf olsun diye sarf edilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik.” dedi.







YÜKSEK ENFLASYON SARMALINI BERTARAF EDECEĞİZ







Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın gündeminde yüksek enflasyon da vardı: “Döviz kuru üzerinden ekonomiyi bozma gayretlerini geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk. 20 Aralık’ı hatırlayın, bir kırılma noktasıdır. Faiz konusunda dayatmaları etkisiz hale getirdik, yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız.” dedi.





Erdoğan kürsüde bu iddialı sözlere imza atarken, vatandaş soğuk kış gününde 'askıda ekmek' ücretsiz ekmek almak ve bayat ekmeği ucuza almak için sıradaydı. Yaşanan ekonomik kriz sonucu peş peşe gelen zamlarla ekmeğin 2,5 liradan satıldığı Adıyaman’da vatandaşlar ‘askıda ekmek’ kuyruğu oluşturdu.



Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle oluşan ucuz ayçiçek yağı, pirinç, akaryakıt ve Halk Ekmek kuyruklarına bir yenisi daha eklendi. 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın yüzde 64,31 oy aldığı Adıyaman’da 2,5 liradan satılan ekmeği alamayan vatandaşlar hayırsever vatandaşların bağışladığı ‘askıda ekmek’ uygulamasında ücretsiz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Adıyaman’da dar gelirli vatandaşlar, bayatlamış ya da hayırsever vatandaşların parasını ödediği ekmeklerden alabilmek için dondurucu soğukta bekliyor. Kuyrukta ekmek sırasına giren vatandaşlar, “Hem fırın sahibi, hem hayırseverlerin yardımıyla ekmek alıp, evimize götürebiliyoruz. Yoksa perişan olurduk. Allah razı olsun” dedi.

TUTDERE: HER GEÇEN GÜN UZUYOR

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ekmek kuyruklarının her geçen gün biraz daha uzadığını belirtti. Tutdere şöyle konuştu:

“Vatandaş artık meyveyi sebzeyi geçtik, evine ekmek götüremiyor. Türkiye’nin dört bir yanında ekmek kuyruklarının her geçen gün biraz daha uzadığına üzülerek şahit oluyoruz. Vatandaşlarımız bedava ya da ucuza bayat ekmek alabilmek için kara kışın ortasında sıra bekliyor. Bir hayırseverin gelip belli bir miktarda ekmek ücreti ödemesi yapmasını bekliyor. Bu donduran bekleyiş bazen saatler sürüyor.”

Ekmeğin 2 lira 50 kuruş, bayat ekmeğin ise 1.25 kuruştan satıldığı Adıyaman’da belediyenin de dar gelirli ailelere ekmek dağıttığı açıklandı.

Yetkililer, ekmek kartları ile vatandaşlara tahsis edilen sayıda ekmeği, belirlenen fırınlardan alabildiği söylendi.



















