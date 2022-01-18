Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, çıplak arama konusunda Türkiye’yi mahkum etti /18 Ocak 2022 18:01

AİHM, çıplak arama konusunda Türkiye’yi mahkum etti

AİHM, AKP iktidarının inkarına rağmen cezaevlerinde çıplak aramanın varlığını bir kez daha kayda geçirdi ve Türkiye’yi mahkum etti. Gezi eylemleri sırasında tutuklanan Elif Kaya’nın başvurusunu değerlendirden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 12 bin 500 euro ile cezalandırdı.

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Gezi eylemleri sırasında tutuklanan Eli Kaya’nın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), çıplak arama yapıldığı gerekçesiyle Türkiye’yi mahkum etti. AİHM, Türk devletinin Elif Kaya’ya 12 bin 500 euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM, çıplak arama yapıldığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8. maddesinde düzenlenen ‘kötü mumale, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele’ yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Ayrıca AİHM, cezaevinde çığlak aramaya direnmesi dolayısıyla Elif Kaya’ya ‘1 aylık görüş yasağı’ disiplin cezası ile de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde düzenlenen ‘özel hayat, aile hayatı ve haberleşme özgürlüğü’nün ihlal edildiğini kaydetti.

AİHM, bu iki ihlal dolayısıyla Elif Kaya’ya 12 bin 500 euro tazminat ödenmesine de hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Elif Kaya, Gezi eylemeleri sırasında 20 Haziran 2013’de terör örgütü üyeliği iddiasıyla İzmir’de gözaltına alındı ve 23 Haziran’da tutuklandı.

Cezaevine girişte çıplak aramaya maruz bırakılan Elif Kaya, bu nedenle görevlilere direndi.

Cezaevi Disiplin Kurulu, 1 Temmuz’da çıplak aramaya direndiği için Elif Kaya’ya bir ay ziyaretçi yasağı koydu.

25 Ekim 2013’de cezası mahkeme tarafından da onanırken; savcılık 11 Ekim 2013’de kötü muamele iddiasıyla soruşturma açılması talebini ve çıplak arama iddiasını reddetti.

Kaya’nın bireysel başvurusu tanık ifadelerine rağmen ‘kamera kayıtlarında yok’ denilerek 6 Nisan 2017’de Anayasa Mahkemesi tarafından da dayanaktan yoksun bulunarak reddedildi.

Elif Kaya, çıplak arama ve direndiği için kendisine verilen disiplin cezasını 24 Ekim 2017’de AİHM’e taşıdı.
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