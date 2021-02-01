AİHM, Demirtaş için Türkiye'den ikinci kez savunma istedi





Selahattin Demirtaş’ın avukatları Demirtaş’ın ikinci kez tutuklanması nedeniyle AİHM’e ikinci kez başvuruda bulundu.





AİHM, ikinci tutuklama kararı ile ilgili başvuru dosyasını açtı. Yüksek mahkeme, Selahattin Demirtaş’ın Kobane olayları soruşturması kapsamında ikinci kez tutuklanması nedeniyle Türkiye’den savunma istedi.





Yüksek mahkeme, Türkiye’ye, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun makul şüpheye, gerekçeye ve makul süreye dayanıp dayanmadığını sordu.





Mahkeme ayrıca hükümete, Demirtaş’ın tutukluluğunun ifade özgürlüğünü ve siyasi amaçlı tutuklama yasağını ihlal edip etmediği sorularını da yöneltti.





AİHM, “Anayasa Mahkemesi’nin ikinci tutuklulukla ilgili başvuruyu aradan geçen zamana rağmen karara bağlamaması nedeniyle bireysel başvuru yolunun Demirtaş dosyası özelinde etkili bir yol olup olmadığı” sorusunu sordu.





Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, AİHM’in özellikle 18. Madde ihlali kapsamında sorduğu sorular için “Bu dosyada bu sorular ilk defa soruluyor ve çok önemli” dedi.





AİHM, Demirtaş ile ilgili ilk kararında, “Tutuklamanın siyasi amaçla olduğu” tespitini yaparak Türkiye’yi 18. maddeden mahkûm etmişti.