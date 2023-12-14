AİHM’den gazeteci Ersin Şanlı’ya tazminat kararı

Gazeteci Ersin Şanlı’nın başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 12 Aralık 2023 tarihinde kararını açıkladı. Mahkeme, gazeteci Şanlı hakkında tutukluluk için yeterli gerekçeler bulunmadığına ve uzun süreli tutukluluğu için herhangi bir neden olmadığına hükmederek Türkiye’yi manevi tazminatlar hariç yaklaşık 3 bin Euro tazminata mahkûm etti.







Ersin Şanlı, 15 Temmuz 2016 sonrası başlatılan hukuksuz soruşturmalar kapsamında TRT Türkiye Haberleri Müdürlüğü görevini yürütürken KHK ile görevinden ihraç edilmiş ve tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilmişti. Sarı basın kartı iptal edilen Şanlı, 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış, işkence görmüş ve yaklaşık 3 yıl cezaevinde kalmıştı.





TRT’nin son dakika haberciliğinin ve yurt çapındaki haber ağının gelişmesinde rol alan gazeteci Ersin Şanlı, TRT Haber’in ulusal ve uluslararası haber kanalları arasından sıyrılarak 2012 yılında Avrupa’nın en iyi haber kanalı ödülünü almasında da önemli paya sahipti.