Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 3 kişiye Neonazi gözaltısı /14 Aralık 2023 16:17

Almanya'da 3 kişiye Neonazi gözaltısı

Almanya'da. Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik baskınlar yapıldı. İki ayrı kentte yapılan baskınlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

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Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik yapılan baskınlarda, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Karlsruhe şehrindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, haklarında arama kararı çıkarılan kişilere yönelik Erfurt ve Eisenach kentlerinde yapılan baskınlarda, 2 kişi örgüt üyesi olmak, 1 kişi örgüte destek vermek şüphesiyle gözaltına alındı.

Neonazi örgütü "Knockout 51"in üyelerine karşı Jena Yüksek Bölge Mahkemesinde devam eden devlet güvenlik davasında, halen 4 şüpheli yargılanıyor.

Grup üyelerine yönelik kasım sonunda Thüringen ve Hessen'de düzenlenen operasyon çerçevesinde, şüphelilerin mülklerinde aramalar yapılmıştı.


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