Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den Türkiye adına endişelendiren istatistik: Her geçen gün artıyor /14 Aralık 2023 23:40

AİHM’den Türkiye adına endişelendiren istatistik: Her geçen gün artıyor

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik hukuksuz yargılamalar, 7 yıl sonra Türkiye'nin başını ağrıtmaya başladı. Uluslararası hukuka aykırı olan yargılamalar yüzünden AİHM'de sayısı her geçen gün hızla artan 23 bin 750 dosya birikti. Bu rakam toplam başvuruların 3'te 1'ini oluşturuyor

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz yargılamaları Türkiye’nin başını ağrıtacak. Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik hukuksuz yargılamaların 7. yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurular rekor düzeye ulaştı.

Uluslararası hukuka aykırı olan yargılamalar yüzünden AİHM’de sayısı her geçen gün hızla artan 23 bin 750 dosya birikti. Bu rakam toplam başvuruların 3’te 1’ini oluşturuyor.

AİHM’in bugün açıkladığı istatistiğe göre, mahkemede bekleyen toplam 71 bin 450 başvurunun yüzde 33,2’si Türkiye’den.

SAYI ÇOK HIZLI ARTIYOR

Bu rakam 30 Eylül’de açıklanan istatistikten yüzde 1,2 daha fazla. Başvuru sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Sosyal medya hesabından AİHM istatistiğini paylaşan hukukçu Gökhan Güneş, “Daha gelmesi beklenen on binlerce ceza ve yüz binden fazla ihraç dosyası düşünüldüğünde AİHM’i daha zor günlerin beklediği aşikar. Bu duruma sebep olan da hiç kuşkusuz, varlık nedenini inkar ve en temel insan hakları ihlalini dahi görmemekte ısrar eden AYM Başkanlığı’dır” dedi.

YALÇINKAYA KARARI

AİHM 26 Eylül’de verdiği Yalçınkaya kararı ile Hizmet Hareketi mensuplarının yargılandığı Bylock, Bankasya ve sendika gibi suçlamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Bu suçlamalarla yargılanan ve yıllarca hapis yatan on binlerce insana da tazminat ödenmesi gündeme gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM’den Türkiye adına endişelendiren istatistik:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:31