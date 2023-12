AİHM’den Türkiye adına endişelendiren istatistik: Her geçen gün artıyor

AİHM’in bugün açıkladığı istatistiğe göre, mahkemede bekleyen toplam 71 bin 450 başvurunun yüzde 33,2’si Türkiye’den.





Sosyal medya hesabından AİHM istatistiğini paylaşan hukukçu Gökhan Güneş, “Daha gelmesi beklenen on binlerce ceza ve yüz binden fazla ihraç dosyası düşünüldüğünde AİHM’i daha zor günlerin beklediği aşikar. Bu duruma sebep olan da hiç kuşkusuz, varlık nedenini inkar ve en temel insan hakları ihlalini dahi görmemekte ısrar eden AYM Başkanlığı’dır” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz yargılamaları Türkiye’nin başını ağrıtacak. Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik hukuksuz yargılamaların 7. yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurular rekor düzeye ulaştı.Uluslararası hukuka aykırı olan yargılamalar yüzünden AİHM’de sayısı her geçen gün hızla artan 23 bin 750 dosya birikti. Bu rakam toplam başvuruların 3’te 1’ini oluşturuyor.Bu rakam 30 Eylül’de açıklanan istatistikten yüzde 1,2 daha fazla. Başvuru sayısı her geçen gün hızla artıyor.AİHM 26 Eylül’de verdiği Yalçınkaya kararı ile Hizmet Hareketi mensuplarının yargılandığı Bylock, Bankasya ve sendika gibi suçlamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.Bu suçlamalarla yargılanan ve yıllarca hapis yatan on binlerce insana da tazminat ödenmesi gündeme gelmişti.