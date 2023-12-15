Hayatını kaybeden milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçmişti.
Bitmez, bugün hayata veda etti.
TÖREN DÜZENLENİYOR
Bitmez için TBMM'de bir tören düzenlendi.
Bitmez için TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isim katıldı.