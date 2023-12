Fenerbahçe Spartak Trnava'yı farklı mağlup ederek grubunu lider tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Bulgaristan'da oynanan maçta Ludogorets, Nordsjaelland'ı tek golle mağlup edince, Fenerbahçe grubu averajla lider olarak tamamladı.



Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 59 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi.



Bu galibiyetle Fenerbahçe grupta puanını 12'ye yükseltti ve aynı puanlı Ludogorets'in önünde grubu 1. sırada tamamladı. Nordsjaelland 10 puanla üçüncü ve Spartak Trnava 1 puanla son sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda ettiler.



PERDEYİ FERDİ KADIOĞLU AÇTI



İlk yarıda rakibinin katı savunması karşısında üretken olmakta zorlanan, Edin Dzeko ile yakaladığı iki net pozisyonu ise değerlendiremeyen Fenerbahçe, aradığı golü Ferdi Kadıoğlu ile buldu. Dusan Tadic'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına girdi ve rakibini geçerek yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluştudu.



Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA FIRTINA GİBİ BAŞLADI



İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Edin Dzeko rakibini geçerek altıpas çizgisine hareketlendi ancak rakibi Andrej Djuric'in formasını çekmesi ile yerde kaldı. Hakem Aleksandar Stavrev tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



Dusan Tadic penaltı vuruşunu kullandı ve sağ direğe çarpan top kaleciye de çarparak ağlara gitti.



DZEKO'DAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL



İlk yarıda kaçırdığı gollerle dikkat çeken Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi farka taşıyan isim oldu. Ferdi'nin ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi. Boşta kalan topa altıpas sol çaprazında hareketlenen Dusan Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı. Bu kez savunma gole izin vermedi. Edin Dzeko önünde bulduğu topu yatarak yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.



Bu golden iki dakikada sonra Edin Dzeko bir kez daha sanhe aldı. Orta alanda rakibin yaptığı hatayı değerlendiren İrfan Can Kahveci uzun bir topla koşu ile ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasına hareketlenen Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosnalı yıldız yerden yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, Fenerbahçe'nin dördüncü golünü ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



STAT: Ülker

HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Serdar Aziz), Djiku (Dk. 78 Yusuf Akçiçek), Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 King), Szymanski, Tadic (Dk. 74 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 74 Umut Nayir)

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna (Dk. 46 Breznik), Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukata (Dk. 67 Prochazka), Bernat, Ofori (Dk. 80 Ojlaky), Azango (Dk. 67 Paur), Duris (Dk. 74 Djuricin)

GOLLER: Dk. 36 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 48 Takac (K.K), Dk. 60-61 Dzeko (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Djiku, King (Yedek Kulübesinde), Oosterwolde (Fenerbahçe) - Bukata (Spartak Trnava)