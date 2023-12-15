Erdoğan'dan Biden'a: Gazze'de ateşkesi sağlama sorumluluğu ABD'nin

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre iki lider görüşmede “İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler” ele aldı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Erdoğan ve Biden, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı meselesini de konuştu.



Erdoğan'ın Biden'a, Amerika'nın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlamak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu aktardığı bildirilen açıklamaya göre, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini” kaydeden Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları derinleştirmesi ve uzatmasının olumsuz bölgesel ve küresel sonuçları olabileceğini ifade etti.



Erdoğan ayrıca görüşmede İsrail-Filistin meselesinin çözümüne ilişkin önerilerini de Biden'a iletti ve “Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu” söyledi.



“ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini” kaydeden Erdoğan, ateşkes çağrılarının hem dünya hem de Amerikan kamuoyu tarafından daha yüksek sesle dile getirildiğini vurguladı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Perşembe günkü brifinginde Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusuyla ilgili konuştuklarını söyledi.



Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, “F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu meselesi Erdoğan-Biden görüşmesinde gündeme geldiyse buna şaşırmam” ifadelerini kullandı.



Kirby, “Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeye vakit ayırmasını memnuniyetle karşıladı. Elbette Ortadoğu’da İsrail ve Hamas arasında olanlar dahil geniş kapsamlı meseleler üzerine konuştular. NATO ve İsveç’in üyeliğini ele aldılar” dedi.