Samanyolu Haber /Gündem / AİHM: Gizli tanık ifadesiyle ceza verilemez /25 Kasım 2020 11:42

AİHM: Gizli tanık ifadesiyle ceza verilemez

Çok sayıda kişinin hakkında işlem yapılmasına ve tutuklanmasına neden olan gizli tanık ifadeleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) emsal niteliğinde bir karar çıktı.

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AİHM, gizli tanık ifadelerine dayanılarak verilen hapis cezası hakkında “hak ihlali” kararı verdi. Yüksek Mahkeme, gizli tanık ifadesinin ceza için tek başına yeterli delil olamayacağına dikkat çekti.

AİHM, 2009'da kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Ergani ilçe başkanı Hasan Bakır’ın başvurusunu karara bağladı.

Mahkeme, Bakır’a bir düğünde sarı, kırmızı, yeşil kumaşla halay çekmesi ve köy kahvehanesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı gizli tanık ifadelerine dayanılarak üç yıl ceza verilmesini “hak ihlali” olarak gördü.

Kişinin savunma hakkının ihlal edildiğine de karar veren mahkeme, gizli tanıkla ilgili, "Savunma sorgulayacağı kişinin kimliğini bilmezse bu kişinin önyargılı, saldırgan ve güvenilmez olduğunu gösterme imkanından yoksun kalır" ifadelerini kullandı.
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