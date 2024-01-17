AİHM, göçmenlere ateş açan Yunanistan’ı mahkum etti

AİHM Bodrum açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlerin üzerine ateş açan Yunan sahil koruma birliklerinin “insan hakları ihlalinde” bulunduğuna hükmetti.







AİHM, şu anda İsveç’te yaşayan 3 Suriyeli düzensiz göçmenin açılan ateş sonucu ağır yaralanan akrabaları adına 2016 yılında Atina aleyhine açtığı davayı karara bağladı.





AİHM, Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkını koruyan 2’nci maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Buna göre mahkeme, Yunanistan’ı 80 bin avro maddi tazminat ödemeye mahkum etti.







22 Eylül 2014 tarihinde Bodrum’un yaklaşık 8 kilometre güneybatısında bulunan Pserimos yakınlarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekneye Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından ateş açılması sonucu bir Suriye vatandaşı ağır yaralanmıştı.





Başvurucular, Yunanistan’ın ağır yaralanmalarla sonuçlanan silahla ateş açma olayının sorumluları hakkında etkili ve gerekli bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle AİHM’e dava açmıştı