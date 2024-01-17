Emekliler kandırılıyor mu; Erdoğan'ın ‘yüzde 42,6 dediği zam yüzde 33,3 çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 zam yapıldığını açıkladı.







Erdoğan, ilave zamla birlikte zam oranının yüzde 42,6’ya yükseldiğini öne sürdü ancak birçok emeklinin maaşındaki artış yüzde 33,3 olacak. Maaşı 7 bin 500 lira olan birçok emekli yüzde 33,3 artışla 10 bin lira maaş alacak.





YAPILAN ARTIŞ KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından emekli maaşlarındaki artışı eleştirdi. Emekli aylık artışlarının yüzde 42,6 olmadığını belirten Çelik, bunun kağıt üzerindeki artış olduğunu ifade etti.





EMEKLİLER RESMİ ENFLASYONA DAHİ EZDİRİLDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, “Gerçek artış çok daha düşük! Kök aylığı halen 7.500 TL ve altında olanlar yüzde 42,6 değil daha düşük zam alacak” ifadelerini kullandı. Çelik, şunları kaydetti:





“Artışlar halen en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’nin değil emeklilerin kendi kök aylıkları üzerine yapılacak. Zamlı yeni kök aylığı 10 bin TL’nin altında kalanların aylığı Hazine tarafından 10 bin TL’ye tamamlanacak. Kök aylığı 7 bin TL’nin altında olan milyonlarca emekli ve hak sahibi var. Emekliler resmi enflasyona dahi ezdirildi!”