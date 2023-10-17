"AİHM kararına rağmen ‘yeniden yargılanma' talepleri reddedilirse bize bildirin"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. ve Anayasa’nın 90. maddeleri uyarınca AİHM/Yalçınkaya kararının uygulanması zorunlu. Hukukçulara göre buna rağmen kararı uygulama konusunda ayak direyen yargı mensupları olursa haklarında idari, cezai ve mali sorumluluk doğacak.







Hollanda merkezli insan hakları vakfı olan Justice Square, konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, AİHM’nin kararına rağmen reddedilen ‘yeniden yargılanma’ taleplerinin derneğe gönderilmesi istendi. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;





"AİHM’in Yalçınkaya kararından sonra, bazı ağır ceza mahkemelerinin benzer durumda olan kişilerin yaptıkları “yeniden yargılanma” taleplerini reddettikleri müşahede edilmiştir.





Bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi ve konunun AİHM kararlarının uygulanmasını denetleme yetkisine sahip Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirilmesi amacıyla “yeniden yargılanma” talebinin reddi kararlarına ihtiyaç bulunmaktadır.





Bu nedenle sizlerden, [email protected] mail adresine yeniden yargılama taleplerine ilişkin verilen ret kararlarını göndermenizi rica ediyoruz.



