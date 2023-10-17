Emniyet’te çete temizliği sürüyor: Yargıda ise sessizlik hakim

Emniyette organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la irtibatı tespit edilenler tek tek temizlenirken, yargıya ise sessizlik sürüyor. T24 yazarı Tolga Şardan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın emniyette süren sürecin benzerini yargıda gerçekleştirmek için neden beklediklerini sordu.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Ankara Emniyeti’nce yürütülen mafya – siyaset – bürokrasi üçgeninde gün ışığına çıkarılanlar epeyce insanın uykularını kaçırmaya başladı.





Özel mahfillerde, kapalı kapılar ardında, emniyet kulislerinde, adliye koridorlarında hemen herkesin bildiği ve konuştuğu ama üzerine gidemediği “derin bağlantılar” ya da “makam ve mevki kullanılarak yaratılan kişisel istismar” konuları artık ciddi biçimde seslendirilmeye başlandı.





Önce bu satırların yazarı, Kaplan’ın tutuklanmasından sonra yargıdaki bağlantılarla ilgili bazı bilgileri kamuoyuna aktarmaya çalıştı. Ancak, olaylarda adı geçenler, her iki yazıya erişim yasağı getirerek geniş kitlelerin bilgi edinmesinin önüne geçmeye çalıştı.





Siyasetin güçlendirdiği kimi avukatların yargı müessesesi üzerindeki etkinliğinin sona erdirilmesinin zorunluluk haline dönüştüğünü kabul etmenin zamanı geldi de geçiyor bile.





Para, siyasi bağlantı ve torpil olmaksızın adliyelerde işlerin normalinde yürümesi her geçen gün zorlaşıyor.





Zira geçtiğimiz günlerde Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı, yurt genelindeki bölge başkanlarını Ankara’ya çağırdı. Bölgelerde görevli polis başmüfettişlerinin hazırlayacakları dosyaların dikkatli değerlendirilmesi, çalışmaların titizlikle yürütülmesi istendi.





Adli soruşturmalarda adli kolluk görevi konumuyla yargının paydaşı Emniyet’te bunlar yaşanırken, Adalet Bakanlığı’nın sürece sessiz kalması dikkat çekici haliyle.





Bu görüşmeden sonra Yargıtay cenahında da henüz bir hareket yok. Kaplan’la bağlantıları olduğu iddia edilen Yargıtay üyesi, görevinin başında halen!





Sürece sessiz kalmaları, sıradan yurttaşın yargı üzerindeki güvensizliğini daha üst noktaya çektiğini hatırlatayım.





Şardan’ın “Deniz bitti, kara göründü sonunda” başlıklı yazısı şöyle:Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın siyaset ve yargı camiasındaki bağlantılarının gün ışığına çıkıyor olması yeni sürecin milâdı belki de.Kaplan’la bağlantılı yargı ve emniyet mensuplarının üzerine çöken kara bulutlar, muhataplarını huzursuz etmekle birlikte uzunca bir süredir devam eden kokuşmuşluğun parametresi haline dönüştü.Kişisel bağlantılarla yarattığı zırhı delinen Ayhan Bora Kaplan’a dokunulmasıyla birlikte polise şikâyet üzerine şikâyetler geliyor. Bunların bir kısmı yargı ve yüksek yargı mensuplarıyla ilgili kuşkusuz.Zaten bu konuda şimdiye kadar gündeme gelenler bile yargı üzerinde hatırı sayılır işlemlerin yapılmasına gerek olduğunu gösteriyor.Ardından T24’te Gökçer Tahincioğlu, kaleme aldığı iki yazıyla Ankara Adliyesi’nde yaşananları ortaya koydu. Avukatlar aracılığıyla yargı sistemi üzerinde kurulan bağlantılar sayesinde işlerin nasıl tarifeye alındığını aktardı.Nihayetinde Birgün’den Timur Soykan; ortaya çıkardığı yazışmayla, erişim yasağı konmasına rağmen, yargıdaki yaşanan vahim tabloyu belgeledi.F.tö borsası iddialarıyla başlayan yozlaşma süreci, yargı sisteminde kanıksanır hale dönüştü maalesef.Mesleğine ihanet etmeden, kamu yararına görev yapan yargı mensuplarını tenzih ederek ifade edeyim ki; uzun yıllardır yargının bu denli erozyona uğradığına tanık olmadım.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başlattığı bir nevi temizlik harekâtıyla adli kolluk görevini yürüten polis teşkilatında yavaş yavaş işlerin üzerine gitmeye başladı.Sadece büyük kentlerde değil, küçük kentlerde de özellikle mafya gruplarına yönelik operasyonlar yapılıyor.Suç örgütleriyle bağı bulunan polisler açığa alındı.Ayrıca, önümüzdeki dönemde bu konuda farklı gelişmeler yaşanacağının sinyalleri görülüyor Emniyet’te.Yine hem İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu hem de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu’nda görevli başmüfettişlerden özel çalışma ekipleri oluşturulacağı Emniyet’te konuşulan konuların başında.İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın da bir dönem Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptığını hatırlatayım.Ortaya çıkan bunca iddiaya karşın Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğundaki yargı sisteminde girişimde bulunmamasının bir anlamı var mıdır bilemiyorum.Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın, Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le makamında özel görüşme yaptığını Büyüteç’te gündeme getirmiştim.Sadece büyük kentlerde değil, diğer kentlerin adliyeleriyle ilgili de yerel kaynaklardan epeyce bilgi akıyor bu aralar sosyal medyaya.Sıra aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’da.Yerlikaya’nın yürüttüğü sürecin benzerini yargı sisteminde gerçekleştirmek için neden beklemedeler acaba?Bu arada yargı sisteminde yaşananlar için sadece devlet kurumlarından harekete geçmelerini beklemenin eksik kalan girişim olduğu kanısındayım.İşin bir de Türkiye Barolar Birliği (TBB) boyutu var.Her meslek grubunda olduğu gibi yargı mensuplarıyla “içli dışlı” olan kimi avukatların varlığını artık Bağdat’taki sağır sultan bile duymuş vaziyette.Mesela Ankara Adliyesi’nde bir A takımı ve B takımından söz ediliyor avukat camiasında.Adliyeye “kartlı giriş sistemini” kullanmadan protokol kapısından girip özellikle sistemin can damarındaki başsavcı vekilleriyle “can ciğer kuzu sarması” olan avukatlar, isim isim biliniyor.Böylesi istismar iddialarına isimleri karışan avukatlar hakkında başlatacakları süreçle devlet kurumlarına katkı vermeleri mümkün.