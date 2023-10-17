İrlandalı vekilden Von der Leyen’e sert İsrail tepkisi: Bu ne cüret

ENSAR NUR | TR724 STRAZBURG



Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen’in Israil’e vermiş olduğu desteğe, Avrupa Birliği içinden tepki gelmeye devam ediyor. Dış işleri konusunda yetkisi olamamasına rağmen Von der Leyen’in Tel Aviv’de İsrail’e adeta açık çek veren açıklamalarını toparlamak diğer AB temsilcilerine düştü.



Vekillerden gelen tepkilerin yanı sıra AB diplomasi şefi Joseph Borrell de von der Leyen’in açıklamalarının sadece şahsını bağladığını ve AB’yi temsil etmediğini ifade etmişti.



Barış yanlısı aktivizmiyle tanınan Clare Daly Komisyon Başkanı’nı hedef alan konuşmasında sert ifadeler kullandı:



“40 yıldır siyasetin içindeyim, ancak Gazze’ye yapılan gibi bir şeyi asla görmedim. Kamuoyunun gözü önünde, dünya izlerken. 10 gündür süren durmak bilmeyen hava bombardımanları, Israil hükûmeti tarafından bir haftada her bin kişiden 1’inin öldürülmesi, açıkça kuşatma deklarasyonları, kalan 24 saatlik elektrik, yiyecek ve su; hepsi illegal hepsi savaş suçu. AB’nin ateşkesi savunması, uluslararası hukukun uygulanması ve sivillerin korunması için uğraşması gerekirken, Ursula von der Leyen Tel Aviv’e bir soykırım hazırlığına fotoğraf vermek için gitti. O diyor ki, Avrupa simdi ve gelecek günlerde İsrail’in yanında. Buna nasıl cüret eder?! Leyen’in dış ilişkiler için bir yetkisi yok, ve benim adıma konuşamaz, İrlanda adına konuşamaz ve Avrupa vatandaşları adına konuşamaz. Biz barıştan yanayız, biz Filistin halkı için adalette yanayız ve uluslararası hukuktan yanayız. Bu kadının görevini bırakma zamanı çoktan geçti. Onun için artık gitme ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulma zamanı geldi.”