AİHM, Türkiye'yi yine mahkum etti: 23 hakim ve savcıya tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz’dan sonra hukuka aykırı şekilde tutuklanan 23 hakim ve savcıyla ilgili Türkiye hükumetini mahkum etti. AİHM, başvurucuların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine dikkat çekerek, ilgili her bir başvuru için 5 bin euro ödenmesine hükmetti.







TÜRKİYE TOPLAMDA 121 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

Avukat Kadir Öztürk, sosyal medya hesabından aralarına müvekkilinin de bulunduğu 23 hakim ve savcı hakkında ihlal kararı verildiğini duyurdu. AİHM, Türkiye’ye karşı yine çok sayıda ihlal kararı vererek toplamda 121 bin 740 euro (4 milyon 626 bin 500 Türk lirası) tazminat ödenmesine karar verdi.





MEKTUPLARIN UYAP’A İŞLENMESİ DE HAK İHLALİ SAYILDI



İkinci olarak, AİHM olayların meydana geldiği zamanda Türkiye’nin çeşitli ceza infaz kurumlarında tutulu bulunan aralarında ÜÇ müvekkilimin de bulunduğu toplam ON başvurucunun, gönderdiği ya da kendilerine mektuplarının, hukuksuz bir şekilde herhangi bir yasa dayanağı olmaksızın taranarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)’ne kaydedilmesine ilişkin şikayetlerini Kurt (29715/19) and Others v. Türkiye adı altında birleştirerek ihlal kararı verdi.





TÜRKİYE 3 AY İÇERİSİNDE TAZMİNATLARI YATIRACAK

AİHM, masraflar ve giderler bağlamında söz konusu 10 başvurucudan sadece DÖRDÜ için 500 avro ödenmesine hükmetmiş, geri kalan başvurucuların tüm tazminat taleplerini reddetmiştir. Türk Hükümeti üç ay içerisinde söz konusu tazminatları ilgililerin hesaplarına yatıracaktır.”





HABERLEŞME İHLALİNE 9 BİN 750 EURO TAZMİNAT

AİHM ayrıca, cezaevinde tutuklu bulunan bir başvurucunun avukatına verdiği veya avukatından aldığı belgelerin bir görevli tarafından incelenmesini ilişkin bir davada, başvurucunun haberleşmeye saygı gösterilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vererek toplamda 9 bin 750 euro ödenmesine hükmetti.