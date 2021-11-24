AİHM'nin tutuklanan Hâkim ve savcılar için verdiği karar ne anlama geliyor?





CrossBorder Jurists yönetim kurulu üyesi olan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen hâkim Saim Nergiz AİHM kararını Erkam Tufan ile 30 dakika programına değerlendirdi















Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında Hakim ve Savcıların Anayasal teminat altında olduğuna dikkat çektiğini söyleyen Nergiz, kararın bütün mağdur hukukçuları kapsadığını hatırlattı.





Nergiz kararı şöyle yorumladı : “AİHM’nin vermiş olduğu bu karar aynı zamanda Türkiye’de hâkim ve savcılar bir cemaat aidiyeti olmasa bile yargı tarafından bu şekilde kabul edildiler ve cezaevlerine atıldılar. Böylece Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 77’nci maddesinde tanımlandığı gibi yaygın, sistematik ve planlı bir şekilde 427 kişiye yönelik olmak üzere insanlığa karşı suç fiili işlendi. Mağdurlar buna ilişkin olmak üzere yurt dışında bulunuyorlarsa Roma Statüsüne taraf olan tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin herhangi birinde evrensel yargı kapsamında kendilerinin özgürlüklerini ellerinden alan hakim ve savcılar ve kendilerini ihraç eden Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri hakkında suç duyurularında bulunabiliriler. Bu karar da bu suç duyurusunun önemli bir dayanağıdır.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında gözaltına alınan ve tutuklanan 427 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine ve her bir başvuru sahibine 5 bin euro (71 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.