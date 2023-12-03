Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.



HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.



Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.