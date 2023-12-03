Samanyolu Haber /Gündem / Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı /03 Aralık 2023 00:13

Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman'da kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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