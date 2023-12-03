Samanyolu Haber /Dünya / İran’dan dikkat çeken çıkış: Savaş genişleyebilir /03 Aralık 2023 00:49

İran’dan dikkat çeken çıkış: Savaş genişleyebilir

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar başladığı günden beri ortak endişe olarak dile getirilen ‘savaşın genişlemesi’ ihtimali İran tarafından dile getirildi. Tahran, ‘savaşın derinleşmesi ve genişlemesi’ hakkında uyarıda bulundu.

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İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler değerlendirildi.

“SALDIRILAR BİR AN ÖNCE DURMALI”

Abdullahiyan, "Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik askeri saldırılarının bir an önce durdurulması ve insani yardım gönderme imkanının sağlanması gerekiyor" dedi.

“REDDEDİYORUZ”

İsrail’in Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaya yönelik plan ve eylemlerini reddettiklerini belirten Abdullahiyan, mevcut sorunun temelinde İsrail’in saldırganlığının bulunduğunu söyledi.

“SAVAŞ SUÇLARI DURMADIĞI TAKDİRDE…”

Abdullahiyan, "İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının derinleşerek genişlemesi ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in, ABD’nin destek politikalarını, Gazze’deki askeri saldırıları sürdürmesi ve sivilleri öldürmesi için bir teşvik olarak gördüğünü ifade eden Abdullahiyan, bunun savaşın devamı ve genişlemesi riskini arttıran bir faktör olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gerilimin bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

AB’nin, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmasını sağlamaya çalıştığını söyleyen Borrell, "Filistin sorununun çözümünün diplomatik yola odaklanmak olduğuna, askeri saldırıların devam etmesinin krizin tırmanmasına yol açacağına inanıyoruz" diye konuştu.
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