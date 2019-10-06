'Aile hekimleri polis zoruyla sokağa atıldı' iddiası

Hatay’ın Kumlu ilçesindeki devlet hastanesinde hizmet sunan aile hekimlerinden, “uzmanlara oda verileceği” gerekçesiyle odalarını boşaltmaları istendiği, kendilerine yer gösterilemeyen aile hekimlerinin polis zoruyla sokağa atıldığı iddia edildi.







Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), “Aile hekimlerinin yer sıkıntısı nedeniyle yaşadığı şiddet, zor kullanma artık sona ersin. Polis zoru ile arkadaşlarımıza verilen bu gözdağını da şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.





AHEF'ten yapılan açıklama şu şekilde:





''Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Devlet Hastanesi ile 13 bin nüfuslu ilçenin tek Aile Sağlık Merkezi entegre çalışıyordu. Ancak hastane oda bekleyen uzman olmadığı halde uzmanlara oda vereceğini ileri sürerek aile hekimlerinden hizmet verdikleri odaları boşaltmalarını istedi. Sağlık hizmeti alamayacak olan halkın mağdur olacağını göz ardı eden Kumlu Devlet Hastanesi, bebek ve çocuklara aşı yapılamayacağını, hamile kadınların takiplerinin eksik kalacağını ve daha birçok önemli işlemin yapılamayacağını dikkate almadı.





Hastane, Aile Hekimlerinden, kendilerine Aile Sağlık Merkezi olarak tahsis ettikleri odaları boşaltmalarını isterken başka bir yer gösteremeyeceklerini, böyle bir imkânları olmadığını söyledi. Karşılıklı açılan davalar da sonuç getirmedi. Aile Hekimlerinin ilçede başvurmadığı makam kalmadı. Belediye ASM için arsa tahsis edeceğini söyledi, yapılan görüşmelerde belediyenin tahsis edeceği arsaya ASM yapılacağı bilgisi alındı İlçede Aile Sağlık Merkezi olabilecek nitelikte bir yapı bulunmadığı için çaresiz kalan Aile Sağlık Merkezi hekimleri, kendilerine bağlı mahallelerdeki hastalarını mağdur etmemek amacıyla hastanede hizmet verdikleri bölümü boşaltmadılar.





Aile hekimleri odaları boşaltmak için taşınacakları bir ASM yapılmasını beklerken hiç haber verilmeden bugün birdenbire hastane yönetimi polis eşliğinde görevi başındaki hekimin odasını boşalttırdı. Aile Hekimlerinden sadece ikisine masalarının boşalttırılarak hastaneden uzaklaştırılmaları dikkat çekti. Geriye kalan 3 aile hekimi ise endişeli. Arkadaşlarının polis zoru ile hastaneden atılmasına engel olamayan 3 aile hekimi: ”Bu büyük bir adaletsizlik. Biz sadece halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin aile hekimlerine yapılan bu muamele öncelikle Sağlık Bakanlığını rahatsız etmeli. İl sağlık müdürlüğü harekete geçmeli. Bu saygısız tavır halkımızı mağdur etmekten başka bir işe yaramaz. Ayrıca biz hekimler de sürekli ne zaman yeni bir olay çıkacak kaygısı ile kaliteli bir hizmet sunamayız. Aile Hekimlerinin ASM yeri sorunu bir an önce devlet eliyle çözülmeli” dedi.





Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da Hatay’da yaşanan olaydan rahatsızlığını dile getirerek “bu hafife alınacak bir olay değildir” dedi. “Aile hekimlerinin yer sıkıntısı nedeniyle yaşadığı, şiddet, zor kullanma artık sona ersin. Şimdi ne olacak bizim bu iki Aile Hekimi arkadaşımızın durumu? Burada acilen Hatay İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girmesini ve Kumlu Aile Sağlık Merkezi’ne yer gösterilene veya planlanan ASM binası bitene kadar arkadaşlarımızın mevcut yerlerinde hizmetlerini aksatmadan çalışmalarına devam etmelerini talep ediyoruz. Polis zoru ile arkadaşlarımıza verilen bu gözdağını da şiddetle kınıyoruz” dedi.





Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak aile hekimlerinin ASM sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını ve bu sorumluluğun üzerlerinden alınmasını bekliyoruz. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve çözüm için her adımı atacağız.''