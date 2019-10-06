Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in kol saatinin yerine gelecek heykel belli oldu /06 Ekim 2019 22:42

Gökçek'in kol saatinin yerine gelecek heykel belli oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in TBMM Kavşağı'na koydurduğu kol saati heykelinin yerine Mansur Yavaş'ın koyacağı heykel belli oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Kavşağı'na selefi İbrahim Melih Gökçek tarafından yaptırılan ‘kol saati’ heykelinin yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağını duyurdu.

T24'te yer alan habere göre eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in 2014 yılında TBMM’nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu meydana iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan bir anıt yerleştirmesi tartışma oluşturmuştu. 17-25 Aralık soruşturmalarına atıf yapan dönemin CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşımış ve”Kol saatinin rüşveti çağrıştırdığı bilinirken misilleme yaparcasına Genelkurmay’ın bulunduğu meydana yerleştirilmesi uygun olmadı” demişti.

Ankara'daki 'kol saati' heykelini yerine Atatürk geliyor
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