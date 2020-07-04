Air France 7500 kişiyi işten çıkartıyor

Air France, 2022 sonuna kadar korona salgını sonrası oluşan havacılık krizi nedeniyle yaklaşık 7.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.





Plana göre Havayolu şirketi, Air France bünyesinde çalışan 6560 kişi işten çıkartılıyor. Ayrıca Grubun iştiraki olan bölgesel havayolu Air France Hop 'tan da 1.020 kişi işinden olacak





Sendikalar ile pazarlıklar başladı. İlk olarak yaş haddi gelenlerin çıkartılacağı açıklandı . Şirketten yapılan açıklamaya göre İşten çıkarmalar yapılmadan önce, şirketten erken emeklilik veya gönüllü ayrılma teşvik edilecek . Air France'da şu anda 41 bin çalışan var, Bölgesel havayolu Air France Hop 'un ise 2420 çalışanı var. Yani Hop'taki çalışanları neredeyse yarısı işini kaybedecek .









Günde 15 milyon Euro zarar





"Üç ay boyunca, Air France'ın faaliyetleri ve geliri yüzde 95 oranında azaldı ve krizin zirvesinde havayolu günde 15 milyon euro zarar etti Uzmanlar Air France, havayolunun 2024'ten önce 2019'daki faaliyet seviyesine ulaşmayacağını tahmin ediyor.





Fransız hükümeti, Air France dahil havacılık endüstrisine 15 milyar euroluk yardım paketi açıklamıştı. Bu paketin en az yedi milyar Euroluk bölümünü Air France kullanacak





Fransa'nın ortak olduğu Uçak üreticisi Airbus da bu hafta yaklaşık 15.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.