Samanyolu Haber /Politika / AKP, diğer partilerle ittifak pazarlığında /15 Aralık 2023 08:33

AKP, diğer partilerle ittifak pazarlığında

AKP’nin MHP’yle işbirliği kesinleşti; diğer partilerle pazarlıklar sürüyor.

SHABER3.COM

AKP, Cumhur İttifakı bağlamında MHP’yle işbirliğini kesinleştirdi. Ancak iktidar partisi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki seçimlerde ittifak cephesini genişlettiği diğer siyasi partiler ile yerel seçimler için nasıl işbirliği yapılacağına ilişkin pazarlıklarını sürdürüyor.

AK Parti’de bugün Efkan Ala başkanlığındaki heyet, ilk önce Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) heyeti, sonra da Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla görüşme yapmıştı. Bu kapsamda HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam’ın AK Parti heyetiyle bugün görüştüğü kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin de AK Parti’den bazı yerleşim yerleriyle ilgili taleplerde bulunduğu aktarıldı.

AK Parti ile MHP’nin uzlaşması kapsamında, Adana’da MHP’nin değil AK Parti’nin aday göstermesi kararlaştırıldı. Mersin, Manisa ve Muğla’da ise MHP’nin aday göstermesi ve AK Parti’nin bu adayları desteklemesi yönünde bir çalışma olduğu iddia edildi.
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