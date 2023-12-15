Mehmet Cengiz Bosna Hersek'te neden medya patronu oldu?

Cengiz Holding nasıl Bosna'da medya sektörüne girdi?

Bosna Hersek ticari kuruluşlar kayıt sistemine göre Simurg Media'nın sahibi ETİ BAKIR Anonim ŞirketiBosna Hersek ticari kuruluşlar kayıt sistemine göre Simurg Media'nın sahibi ETİ BAKIR Anonim Şirketi













Bosna Hersek ticari kuruluşlar kayıt sistemine göre Simurg Media'nın sahibi ETİ BAKIR Anonim Şirkerti





DW Türkçe'ye konuşan Bosna Hersek Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Borka Rudic, Simurg Media'ya ait yayınların ülke nüfusunun yarısını oluşturan Boşnak halkına yönelik yayın yaptığının altını çizerek "Ülkemiz küçük bir pazar ve Simurg Media, Bosna Hersek Federasyonu'nun sadece bir parçasına odaklanmış durumda. Sürdürülebilir bir medya olmak için kâr elde etme şansları yok" diyor.

Rekor ihaleleri Cengiz Holding aldı

Cengiz Holding 2012 yılından beri Bosna Hersek'in dört bir yanında rekor büyüklükte ihaleler alıyor. Sadece 2012 yılında üstlendiği iki otoyol projesinin toplam değeri 383 milyon dolar (yaklaşık 306 milyon euro).

Projelerinin değeri Türkiye-Bosna ticaretinden fazla

















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Simurg Media kırmızı listede



