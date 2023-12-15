Gazze'de şimdi de 'düşük yoğunluklu operasyon' dönemi başlıyor

İsrail’de yayın yapan Channel 12’ye röportaj veren Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, savaşta yeni aşamaya geçilmesi konusunda İsrailliler’le yapıcı görüşmelerde bulunduğunu belirtti.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşen Sullivan, “Ders vermek ya da bir şey dayatmak için burada değilim. İsrailliler’le dost olarak görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.



Ulusal Güvenlik Danışmanı, İsrail’in kapsamlı harekatı ne zaman tamamlayacağına ilişkin kesin bir takvim vermekten kaçındı.



Jake Sullivan’la görüşmede Gazze’de savaşın kazanılması için birkaç aydan uzun zamana ihtiyaç olacağını söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Ama kazanacağız ve onları yok edeceğiz” derken, Başbakan Netanyahu İsrail’in Hamas’a karşı savaşını “mutlak zafer kazanana kadar” sürdüreceğini belirtti.



“Yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi”



Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın görüşmelerinde, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’nın yönetimi konusu da öne çıkan konu başlıklarındandı.



Jake Sullivan, Gazze ve Batı Şeria’nın idaresinin “yeniden canlandırılmış ve güçlendirilmiş bir Filistin Yönetimi” altında birleşmesi gerektiğini söyledi.



Gazze Şeridi’ni İsrail, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak görülen Hamas yönetiyor; işgal altındaki Batı Şeria ise merkezi Ramallah olan Filistin Yönetimi altında yer alıyor.



Jake Sullivan’ın Cuma günü de Ramallah’ta Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’la görüşmesi bekleniyor.



İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sırasında yapılan bir anket Gazze Şeridi’nde Hamas’a destekte artışa işaret ediyor. Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi’nin anketine katılan 1231 kişinin yaklaşık yüzde 90’ı, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ın istifa etmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.



Yeni aşamada ne öngörülüyor?



New York Times gazetesinin bugünkü haberine göre Amerikalı yetkililer İsrail’in Gazze’deki harekatı Ocak ayı başına kadar tamamlamasını ve yeni bir aşamaya geçmesini bekliyor.



Habere göre Biden yönetimi, bir sonraki aşamada yüksek yoğunluklu çatışmadan İsrail elit güçlerinin katılacağı daha nokta atışlı operasyonlara odaklanmasını öngörüyor.



Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Beyaz Saray’da Perşembe günkü basın toplantısında bir takvim vermekten kaçındı; ancak “yakın gelecekte İsrail’in yüksek yoğunluklu harekattan düşük yoğunluklu operasyona geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.