Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi /19 Ocak 2022 20:58

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi

Enflasyondaki yükselme sonrasında akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi.

Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
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