Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 176 can kaybı ve 72 bin 615 yeni vaka /19 Ocak 2022 20:17

Türkiye'de 176 can kaybı ve 72 bin 615 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

VAKADA REKOR ARTIŞ!

Bakanlığın 18 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 69 bin 658 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşandı ve 73 bine yakın yurttaş koronavirüse yakalandı. Yine can kaybında da artış yaşandığı gözlemlendi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 19 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  
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