Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıt, sigara ve içkiye ÖTV zammı /03 Temmuz 2024 14:11

Akaryakıt, sigara ve içkiye ÖTV zammı

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve içkide ÖTV artışı gerçekleşti. Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı.

NTV'nin haberine göre; otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı da 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi. Yani 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında arttı.

Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

İçkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.
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