Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki sınır kapılarını kapattı /03 Temmuz 2024 13:44

Reuters: Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki sınır kapılarını kapattı

Son günlerde yükselen tansiyonun ardından Türkiye-Suriye hattında yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile yeniden tatil yapabileceğini söylemesi, ÖSO güçlerinin Türk bayrağını yakması ve Kayseri'de bir çocuğun istismar edildiği iddiasının ardından Suriyelilerin iş yerlerine saldırılmasının ardından Türkiye-Suriye sınırında yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir muhalif kaynak ve bölgede yaşayanlar, Türkiye'nin salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattığını söyledi.

Haberde, Suriye'nin sınır kenti Afrin'de şiddetli çatışmalar yaşandığı ve silahlı protestocular ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda en az dört kişi öldüğü de aktarıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesinde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine toplanan kalabalık grup, Danişmentgazi Mahallesi’ndeki Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırmış ve bazı işyerleri yakılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile yeniden görüşebileceklerini hatta ailecek tatil yapabileceklerini açıklamasının ardından yıllardır Türkiye tarafından beslenen Suriye Milli Ordusu (ÖSO) güçlerinin Türk bayrağını yaktığı görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters: Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki sınır... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:16