Akbank’ta bütün işlemler durdu

Sabancı Holding’in amiral gemisi Akbank’ta yeni bir sistem arızası daha. 7 Aralık 2021 Salı günü Türkiye saati ile 15.14 itibarıyla bütün Akbank şubelerinde işlemler yapılamıyor.







Şubelerdeki aksaklığını geçici sistem hatasından kaynaklandığı ve kısa süre içinde çözülmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Otomatik para çekme makineleri (ATM) de devre dışı kaldı.





İNTERNET BANKACILIĞI ÇALIŞIYOR







Akbank şubelerinde ve otomatik para çekme makinelerinde baş gösteren arıza mobil şubelere de kısmen aksetti. Akbank’ın mobil şubesine giren müşteriler, “Sadece geçici bir süre hizmet veremiyoruz.” uyarısı ile karşılaşıyor.





Akbank Genel Müdürlüğü’nden arızanın sebebine dair şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.





Akbank, 8-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında da elektronik sistem arızası sebebiyle ağır aksak hizmet verebilmişti.